Estas son las ciudades donde ponen las mejores tapas

¿Qué es una caña sin tapa? Esa es la pregunta que se hacen millones y millones de españoles que viven en ciudades en las que cuando te pides la cervecita, sí o sí te dan la tapa.

Pero ojo porque eso no pasa siempre... De hecho, en muchas ciudades de España no te dan absolutamente nada con la consumición, ¿y qué pasa? que llega la indignación por parte de muchos... Incluidos nosotros, por supuesto.

La tapa cambia muchísimo dependiendo de la zona y nosotros queremos hacer justicia y poner en relieve aquellas ciudades que sí te dan cositas de comer, aunque sea unos frutillos secos, unas patatillas, un pescaíto algo pasado... Lo que sea.

En el número 1 está Granada: el paraíso del tapeo. En Granada con un par de cañas comes. No te das cuenta y, de repente, te sacan un cocido con la caña. De hecho, es una de las cosas por las que más se valora la ciudad.

En el número 2 colocamos Madrid. A ver, no es la panacea; pero algo te suelen sacar. Sobre todo los típicos fritos: calamares, croquetas... Vamos, lo que les sobró del día anterior.

En el número 3... Valencia. Pero no la ponemos aquí porque sean lo mejor, no, no, sino por todo lo contrario. A los valencianos les dices que te saquen unas olivas y son capaces de cobrártelas.

Ojo, no hablamos de Cataluña porque relacionarla con tapa gratis sería casi una aberración.

Desde aquí nosotros reivindicamos que todos, toditos, los bares españoles pongan cualquier cosita para acompañar porque luego bien que se nos llena la boca hablando del tapeo español. Ele, adiós.