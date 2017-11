Los Vengadores: Infinity War tendrá muerte y una promoción para recordar

Como ya viene siendo habitual y en un mundo cinematográfico en el que no hay quien tosa a los superhéroes del universo Marvel en cuanto a resultados en taquilla no es de extrañar que ya hayamos dado el pistoletazo de salida a la promoción de Los Vengadores: Infinity War que no se estrenará hasta el 27 de abril.

Y lo hemos hecho a lo grande, claro, que para eso Marvel cuenta con la maquinaria de Disney detrás y se puede permitir cinco meses de teasers, imágenes inéditas y sorpresas por doquier.

Así que los protagonistas de esta nueva entrega del Universo Cinemático de Marvel ocupan nada menos que cuatro portadas de una publicación tan prestigiosa como es la edición norteamericana de Vanity Fair.

En ellas vemos a absolutamente todos los protagonistas de las películas de Los Vengadores, a Los Guardianes de la Galaxia, a Spiderman, a Thor...

Una producción de proporciones épicas con los 36 personajes que aparecerán en la siguiente película de Marvel que, además, se acompaña con una entrevista a Kevin Feige, responsable de la traslación de los cómics al cine de todas estas historias.

Y lo que Feige ha señalado es que ya podemos ir preparando los pañuelos de papel antes de ir al cine porque en la nueva película de Vengadores va a haber muerte. No sabemos de quién pero alguno de los personajes más queridos no tendrá ya más recorrido en el cine. Y, por si eso te deja mal sabor de boca, que sepas que tienen material para veinte años más de aventuras marvelitas.

¿Hay ganas ya de ver Los Vengadores: Infinity War?