Estas son probablemente las 10 mejores canciones de 'Los Simpson'

Todos tenemos un amigo que compara cualquier cosa que le pasa con un capítulo de Los Simpson. Sino lo tienes, posiblemente seas tú. Pero la familia más famosa de la televisión no solo ha dejado grandes momentos para el recuerdo, también canciones pegadizas.

Porque en Springfield también hay hueco para los musicales. Homer, Marge, Bart, Lisa y, en menos medida, Maggie se lanzan a cantar en cualquier momento. Cuando menos lo esperamos. Algunas canciones nos han hecho reír, pero hay otras que incluso nos han emocionado.

En LOS40, hacemos nuestro top 10 de las canciones de Los Simpsons. Por supuesto, se han quedado muchas por el camino como la de “cojo un muelle, lo tiro por el retrete…”, pero tras más de 600 episodios es imposible. ¿Estás de acuerdo con nuestro ranking?

10. Mamá se llevó las pilas

Vale, quizá no se trate de la mejor canción de la serie, pero ¿quién no ha cantado esta canción cuando no ha encontrado pilas por casa? El tema aparece en el especial de Halloween de la décima temporada y, con tan solo dos frases, se ha convertido en una de nuestras canciones favoritas de Los Simpson.

9. No es mi vieja yegua gris

Esta yegua no es mi vieja yegua gris... ¿Podemos decir ya que esta canción se ha convertido en todo un himno de la serie? Sí, sabes que la has cantado y que ahora no podrás quitártela de la cabeza. Nosotros tampoco.

8. No conquistas nada con una ensalada

Al igual que las dos anteriores canciones, aparece en nuestra lista por la cantidad de veces que hemos recurrido a esta canción cuando alguno de nuestros amigos ha decidido comer una ensalada. Aunque no la cantemos en alto, los seguidores de Los Simpson tenemos este tema en mente cada vez que alguien elige un plato de lechuga en lugar de la alternativa.

7. El Spring de Springfield

¿Un número de cabaret protagonizado por todos los habitantes de Springfield? Por favor, ¡cómo no nos iba a gustar este tema! Una crítica a la doble moral de la sociedad estadounidense. ¡Nos encanta!

6. Adiós al Badulaque

El personaje de Apu nos conquistó gracias al número musical de Adiós al Badulaque. Aunque él nunca pudo olvidarse de él, nosotros nunca pudimos eliminar de nuestra cabeza su pegadiza melodía.

5. La canción del monorraíl

El Señor Laneley fue capaz de convencer a todo el pueblo de Springfield de construir un monorraíl y a nosotros nos pegó su canción. A la única habitante que no terminó de convencer fue a Marge. ¡Nosotros no sabemos cómo no lo hizo tras el espectacular número musical!

Estas son probablemente las 10 mejores canciones de 'Los Simpson'

4. Canción de los canteros

Tiene gracia ver a toda una sociedad secreta cantando al mismo ritmo. Frases tan buenas como “¿Quién descubrió la Atlántica y contacta con alienígenas?” o “¿Quién controla a los británicos?” son fruto de este tema.

3. Bebé a bordo

Homer Simpson tuvo su propio grupo, los Solfamidas, y tuvieron su propio hit: Bebé a bordo. Tenemos que decir que la canción es una de las mejores de la serie. De hecho, en la serie hasta gana un Grammy por el tema. ¡Y no nos extraña! Queremos que los Solfamidas vuelvan.

2. Ya lo ven

Nos encanta el capítulo que parodia a 101 Dálmatas. Sobre todo por el número musical que protagoniza el Señor Burns: Ya lo ven. Muy fans también de los estilismos que se prueba. ¡Eso sí, mejor si fueran sintéticos!

1. Jazzman

Sentimos debilidad por la canción de Jazzman. Además de que el capítulo donde aparece, El blues de la Mona Lisa, es uno de los mejores valorados por la crítica, el tema que canta Lisa junto a Encías Sangrantes nos pone la piel de gallina. Por eso se merece estar en el top de nuestro ranking.

Extra: Lisa hoy es tu cumple

Después de “El cumpleaños feliz”, “Lisa, hoy es tu cumple”, pero cambiando el nombre del personaje, se ha convertido en un himno de las felicitaciones. Además, en su versión original lo canta el mismísimo Michael Jackson.