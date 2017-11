Estas navidades, regala(te) Dragon Ball Super

¡Por fin! Ha costado, pero ya tenemos en las tiendas Dragon Ball Super; a buen seguro el regalo/auto-regalo por excelencia de estas navidades.

Tras mucha controversia con la serie y teniendo en cuenta las mutilaciones que “Boing!”, el canal que la ha emitido hasta la fecha, ha realizado hasta la fecha, la única forma de tener la versión definitiva, retocada visualmente y sin censura es abrir la billetera y hacerse con los packs de la colección que Selecta Visión acaba de arrancar.

El primer pack recoge el arco argumental que revisita la conocida película “Battle of the Gods”. Dragon Ball Super arranca volviendo a contar la historia de Bills (Beerus) y su estómago insaciable. No es el mejor arco de la serie, pero por algún punto tenemos que empezar…