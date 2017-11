Las historias más bochornosas de gente que devuelve ropa usada

Hay gente con mucha cara en esta vida y eso está clarito ya a estas alturas; pero es que vas a flipar con estas historias de gente que se compra ropa, se la pone según le da y luego la devuelve. Y no es que la devuelvan con disimulo, cuidadita, limpita... No, tienen unos rastros humanos que son para verlos.

Empecemos por nuestro compañero Karin Herrero... El tío se compró unos pantalones para la fiesta de Los40MusicAwards y después de utilizaros unas 9 horas decidió devolverlos. ¿Qué pasa? Que no se dio cuenta de que tenían dentro el ticket del taxi, un taxi de las 4 de la mañana, y unas moneditas...

Hemos hablado con la amable dependienta que le atendió y hemos recopilado unas historias alucinantes. ¡Estas son de más a menos sorprendentes!

4- Una señora va a una tienda de ropa interior el 31 de diciembre, se compra unas braguitas rojas y el día 1 las devuelve porque dice que no le valen... Jajaj puaj.

3- Una señora intentó devolver un pantalón porque decía que le estaba pequeño a su hija. Iba muy segura de sí misma, incluso mirándole un poco por encima del hombro... Y pum tenía una mancha enorme de regla. Telita.

2- Un novio se compró un traje, lo arregló, se casó y, con toda la cara, volvió a la tienda a devolverlo. ¡Total como lo más normal es que no se vuelva a casar pues para qué lo quiere!

1- Un chico llegó diciendo que no le parecían cómodas las zapatillas. Hasta ahí todo bien si no fuera porque echaban un hedor horrible... Encima se puso violento y tuvo que ir la policía a solucionarlo... Eso sí, no pudieron ni quitarse el casco de lo mal que olía en la tienda.

Esta nueva moda llamada wardrobing tiene mucho peligro porque, recordad gente con cara, todo eso que devolvéis en mal estado luego lo compra otra persona. ¡No seáis tan egoístas!