Estos son los famosos que peor caen

A veces pasa que hay gente que te cae fatal y ni siquiera la conoces. Simplemente la has visto alguna vez y no la aguantas. Puede que incluso te sientas mal por ese odio irracional pero, qué quieres, así es la vida.

Nosotros vamos a darte una pequeña explicación científica para que no te rayes y te pongas una excusa... Puede ser que no tragues a cierta persona porque tu cerebro de repente intuye que te va a engañar, porque tiene un lenguaje no verbal que no te convence o porque tu cerebro detecta que no emite buenas vibraciones. Al menos eso es lo que dice la ciencia.

Si hay un grupo de personas que se lleva la palma en eso de caer bien o mal sin que se les conozca personalmente, son los famosos. Hemos hecho una exhaustiva investigación sobre cuáles son los personajes famosos que peor caen y este es nuestro ranking.

4- Mercedes Milá. La sinceridad es lo suyo, pero a veces se pasa... ''Lo primero que te digo es que te leas el libro y adelgaces porque estás gordo. Tu cintura es peligrosa''

3- Pedrerol: ''Si mañana no está el equipo habitual, yo no hago este programa. No podemos tener a becarios. Becarios no. Becarios no''.

2- Rafa Mora. Le encanta mirarse, oírse, tocarse... Se encanta. Y encima no le preocupa admitirlo. Tiene perlitas como: ''Todos los callos que quieran conocerme que se queden en su casa''.

1- Risto Mejide: uno de los personajes más polémicos de la tele. Le encanta ser el duro, pero es que a veces se le va la mano... ''El otro día te llamé disminuído vocal. Hoy después de tu actuación tengo que pedirte perdón. Perdón por lo de vocal''. WHAAAAAAAAAAAATTT

Y OJO porque nuestros andayeros tampoco se han quedado atrás. Hay mucho odio por ahí.

A las hermanas, campos , no las soporto. Son difíciles de mirar — Celia Saiz (@CeliaSaiz3) 29 de noviembre de 2017