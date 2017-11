Dove Cameron, otra chica Disney que quiere dejar de serlo

Todo el que tenga niños o preadolescentes en casa seguro que ha oído hablar de Los Descendientes. Esa peli, ya con dos partes, en las que las hijas de las malas de Disney aprenden a moverse entre el bien y el mal.

Pues bien, una de sus protas es Dove Cameron una de esas chicas Disney que como Miley Cyrus, Selena Gomez o Demi Lovato comenzaron muy pronto en la factoría. Curiosamente, chicas que cuando crecieron buscaron la manera de cambiar su imagen de niñas buenas añadiendo un punto de rebeldía y sensualidad a su nuevo yo.

Cameron no iba a ser menos. Comenzó con 8 años y se hizo popular, sobre todo, por la serie Liv y Maddie. Ahora tiene 21 años y quiere dejar claro que ha crecido y buena prueba es la última sesión fotográfica que ha hecho para la revista Kode.

#kodemag Una publicación compartida de ♡DOVE♡ (@dovecameron) el 22 de Nov de 2017 a la(s) 1:10 PST

Sí, está claro que ya no es una niña pero seguro que su madre, Bonnie J. Wallace sabe marcarle el camino para no desmadrarse. Por algo triunfó con su Guía para padres con niños estrellas de Hollywood.

Chica de serie

Aunque sus primeras series fueron en Disney, luego la fuimos viendo haciendo algún que otro cameo en otras como El mentalista, Shameless o Malibu Country.

Ahora, acaba de anunciar que se incorporará a la quinta temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. convirtiéndose en el último fichaje de Marvel. Nos iba a dar alguna que otra pista sobre su personaje pero Clark Gregg (al que da vida Phil Coulson) no la ha dejado terminar.

@marvel @agentsofshield ⚔️ Una publicación compartida de ♡DOVE♡ (@dovecameron) el 28 de Nov de 2017 a la(s) 12:01 PST

Posible fichaje musical

Cameron sale con su compañero de reparto en Los Descendientes2, Thomas Doherty, con el que parece que mantiene una relación estable y feliz. No hay más que ver sus fotos en Instagram.

attacked Una publicación compartida de ♡DOVE♡ (@dovecameron) el 27 de Nov de 2017 a la(s) 3:12 PST

Pero hubo un tiempo en el que era pareja de Ryan McCarter con el que formó un grupo. Juntos cantaron temas como Written in the starts o Glowing in the dark? que les valieron una buena legión de fans.

Los mismos que se llevaron una gran decepción cuando la pareja rompió y disolvió el grupo musical. No era su primer coqueteo con la música.

Cuando tenía 13 años ya actuó con Dead Mans Bones, el grupo de Ryan Gosling que tiene ese punto oscuro al que ella sumó un maquillaje muy fantasmagórico.

El caso es que seguramente, viendo su pasado musical, antes o después la veamos convertida en una Britney Spears, Christina Aguilera, Selena Gomez, Demi Lovato o Miley Cyrus que también fueron chicas Disney.