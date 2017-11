Tú nunca seguirías el ejemplo de esta señora en ‘El programa de Ana Rosa’

En verano siempre veo Telecinco, ¿Sabe usted que es lo que quiero? La tarjeta de El Hormiguero. Estas son solo algunas frases claves para que la audiencia gane dinero de una manera fácil y rápida en televisión.

Sin embargo, El programa de Ana Rosa no pone trabas a su público y les regala el dinero con solo contestar al teléfono…si lo aceptas.

Y es que esta semana, el formato de Telecinco vivió un momento surrealista después de que una señora rechazase en pleno directo uno de los premios que repartía Joaquín Prat.

"Buenos días, soy Joaquín Prat, te llamo de El programa de Ana Rosa, ¿sabes que tienes premio seguro solo por haber cogido el teléfono?".

¿La respuesta de la concursante? "Gracias, no me interesa". Acto seguido, la mujer colgó el teléfono, aunque el presentador seguía insistiendo: "¿Cómo que no te interesa? Espera... ¡No cuelgues, te lo pido por favor, no cuelgues que tienes premio seguro!".

"Pero esta señora ha llamado antes para participar", recordó entonces Joaquín.