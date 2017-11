Beatriz Luengo: "No siento que pudiese encajar dentro del género reggaetón"

Aunque Beatriz Luengo dijese la semana pasada en Operación Triunfo que tuvo una época en la que decía que UPA Dance no tenía nada que ver con ella, la artista lleva años reconciliada con este pasado: “Siempre aclaro que para mí una cosa es Un Paso Adelante y otra cosa es UPA Dance. No ha habido un segundo en mi vida donde yo haya puesto en duda que lo mejor que me pasó en mi vida fue Un paso Adelante.”

Pero la serie, no era lo mismo que el grupo de música que surgió de ella: “UPA Dance como proyecto, sí. Pero fue algo muy difícil de digerir para mí porque nadie nos dijo que íbamos a grabar un disco, a sonar en la radio y a dar conciertos. La gente se pensaba que era un grupo real. Fue difícil.”

Y es que Luengo desde que tenía 18 años tuvo claro hacia dónde quería llevar su carrera musical: “Quería mis propuestas musicales, mejores o peores, pero las tenía súper claras. De repente, era muy consciente de que eso me iba a pesar. Cada éxito de UPA , en mi cabeza era como “Dios mío, esto cómo me lo voy a quitar”.

Pero visto con el tiempo, Beatriz lo ve como una experiencia positiva: “Fue un regalo y un aprendizaje que me pasase eso. Y todos los fans que me han estado siguiendo a lo largo de los años. También los que ahora me reencuentran. Es bonito que un fan te diga que te ha reencontrado. Significa que un momento signifique algo para ti. En el concepto de UPA Dance me siento muy reconciliada o muy consciente de que no lo supe entender.”