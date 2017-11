¿Realmente es para tanto esta foto de Miss Colombia?

Este domingo, 26 de noviembre, ha tenido lugar el certamen de belleza más importante del mundo: Miss Universo.

Aunque la ganadora ha sido la candidata de Sudáfrica, Demi-Leigh Nel-Peters, quien ha llenado las redes de comentarios ha sido la finalista colombiana, Laura González Ospina.

Miss Colombia, como cualquier otra concursante, tuvo que responder a las típicas preguntas de este concurso. Ya sabéis: “¿qué harías para parar la guerra?”, “¿A qué personaje histórico te gustaría conocer?”... Vamos, las típicas.

A Laura le tocó responder la siguiente: “El terrorismo es uno de los peligros más grandes en el mundo, como Miss Universo tendrá que ser líder en conversaciones con pueblos en todo el mundo sobre los eventos actuales. ¿Cómo le explicaría a un niño el tema del terrorismo?”

“Nunca he estado en el papel de víctima. No puedo decir con certeza lo que se siente. Si hablo con un niño, le diré que su generación y la mia no pueden tener más armas. No más armas. Más libros y más amor”, respondió Laura.

Hasta ahí todo bien. Incluso podríamos decir que es una buena respuesta. Pero tras que saliesen a la luz unas fotos donde aparece la miss disfrazada de Tomb Raider, luciendo unas pistolas de plástico, las redes se encendieron.

Miss Colombia acaba de decir que le pide a los niños que en su generación y en la nuestra necesitamos menos armas pero ésta foto es de halloween 2017. Y pasooooooo!!!!!!! pic.twitter.com/xIyvyGbBBn — Metformina (@dra_fomina) 27 de noviembre de 2017

Muchos usuarios comenzaron a decir que Laura es una hipócrita por aparecer con un arma de juguete, pero ¿realmente es para tanto la foto?