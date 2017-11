Laura Matamoros se ha estrenado como youtuber y tenemos mucho que decir

Los DJ tienen que estar contentos porque si antes los ‘hijos de’ que no sabían qué hacer con su vida se metían a pinchar, ahora han encontrado otro camino: Youtube. Así que las noches volverán a manos de profesionales y la plataforma de vídeos se seguirá llenando de vídeos más o menos insustanciales.

Vale, tampoco es plan de ponerse extremadamente críticos que hay de todo pero es que acabo de ver el vídeo debut de Laura Matamoros como youtuber y, la verdad, esperaba más.

Claro que parece que no le va a ir mal porque en tan sólo tres días su canal ya supera las 10.000 suscripciones y su vídeo de presentación ya tiene más de 75.000 visitas (muchos quisieran).

Su reality en Mtmad le ha dado tablas para ponerse delante de una cámara. Bueno, eso y los realitys (Gran Hermano y Supervivientes) y Sálvame Deluxe que se ha hecho, así que, el que sepa hablar cuando se enciende el piloto es algo que ya dábamos por sentado.

Pero cuando uno acude a youtube para identificarse con alguien a quien seguir espera encontrarse con un personaje que le cuente algo (aunque algunos no lo necesiten). El caso es que Laura en su primer vídeo no nos ha descubierto muchas cosas.

“Después de tanto tiempo pidiendo un canal…tachán!! Aquí está! Welcome! Estoy muy contenta de poder contar con todos vosotros, estoy super feliz de estar en youtube y bueno… aunque sea el primer vídeo y de presentación, me encantaría que os guste! Y que os sigáis suscribiendo!”, escribe como presentación.

Repasa sus victorias televisivas, nos da datos personales que ya aireado en televisión multitud de veces y no para de repetir que nos subscribamos.

El punto que nos ha enganchado

Pese a que, en general, resulta ser un vídeo bastante insulso de alguien que no ha preparado lo que va a decir y se pone a hablar diciendo lo primero que se le ocurre, hay algo que sí me da esperanzas.

Laura ha hablado de sus gustos musicales. Asegura que aunque le gusta el reggaeton, no está entre sus géneros favoritos. “El reggaeton me gusto pero esto es música de verdad”, dice haciendo referencia a Coldplay.

Y es que su amorcito (Benji Aparicio con el que va a tener su primer hijo) le regaló el último disco de la banda de Chris Martin y en vinilo, que no hay que olvidar que ella no es una chica que va a contracorriente (o eso dice). Le gusta Jared Leto y eso no es tan raro.

Puedo morir en paz 🙋🏽 @jaredleto 🙏🏽 THE BOSS👏🏼😍 Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores) el 10 de Nov de 2017 a la(s) 1:00 PST

Este primer apunte nos da esperanzas para conocerla un poco mejor a través de sus gustos musicales de los que esperemos que siga hablando. Porque no vamos a negarlo, Laura despierta tantas pasiones como odios y eso de no dejar indiferente, mola.

Empieza fuerte

Y como seña de identidad familiar, debuta dando caña. Ya asegura que ella no va a ser como otras que se limitan a grabar vídeos desde la camas hablando de ’50 cosas que…’. Chicas que, según ella, “o cambiáis o cambiáis”.

Y como no es tonta se despide mandando besos a sus haters mientras les dice lo mucho que les quiere. Y es que, como todo el mundo que se expone, es susceptible de recibir elogios (que de momento ha tenido muchos en los comentarios) como críticas (que llegarán seguro).

Lo que sí le podemos recomendar es que intente ser original, ella misma y menos repetitiva que seguro que su vida tiene muchos aspectos interesantes con los que enganchar a millones de seguidores.