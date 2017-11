Si eres de los que se echan pareja y desaparecen deberías hacer este test

Todos los tenemos nadie se libra. El amigo veleta es el típico que se echa pareja y no le vuelves a ver. Ahora bien, cuando lo dejan hace como si nada y te llama para ver qué plan hacéis. Y tú te quedas pensando: ¿WHAT?

De hecho, quizás me esté equivocando y lo seas tu mismo... Y es que por mucho que entiendas que cuando se empieza una relación es normal estar muy motivado y desaparecer un poco, no es muy justo dejar de lado a los tuyos porque luego, ¿qué pasa? Que rompen y pretende hacer como si no hubiera pasado nada.

Para saber si es verdad que quien te ha venido a la cabeza es veleta, o no lo es o para comprobar si tú mismo eres de esa calaña, deberías hacer este test.

el test para saber si eres un amigo veleta Jorge Yorya Test: ¿Eres un veleta que deja tirados a tus amigos? A un colega le ha dejado su pareja. Todos tus amigos van a animarle pero habías quedado con tu novia. ¿Qué haces? a) Si ya había quedado con mi novia mi amigo tendrá que aguantarse. b) Un amigo es un amigo y mi novia puede esperar. Es verano, todo el mundo se organiza y sólo tienes dinero para hacer un viaje. ¿Qué viaje haces? a) Me voy con mi pareja un par de días a desconectar b) Me voy con mis amigos a desfasar a tope Tú y tus amigos lleváis toda la tarde jugando a un videojuego y estáis en el momento más intenso. Tu novia te llama y te dice que vayas a su casa a verla. a) Voy a ver a mi novia que llevo toda la tarde con mis amigos. b) Me quedo jugando con mis amigos. MAYORÍA DE A: Toda la soledad que vas a encontrar en tu vida es la que te va a dar solo ver a tu pareja y que tus amigos se olviden de ti, pero te mereces más por veleta. Si la vida fuera justa tu novia se transformaría en sandwich y tú acabarías en una isla desierta y sin comida solo con tu sandwich pero como no lo es te tenemos que aguantar. MAYORÍA DE B: Eres el amigo que se merecen todos. Si hubieras estado en el tablón del Titanic habrías tirado a Rose al agua y subido a Jack mientras le dices “eh, un colega es un colega”. Te mereces que en cada cumpleaños de tu vida te monten fiestas sorpresa el resto de tu vida hasta que no te sorprenda.

Saca tus propias conclusiones... Tú sabrás lo que está haciendo con tu vida.