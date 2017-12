Calendario de series diciembre 2017: los estrenos y regresos más esperados

El año seriéfilo acaba pero lo hace por todo lo alto con algunos de los regresos más esperados de la temporada como 'Las chicas del cable' o 'The Flash'.

Además, encontramos estrenos muy prometedores como lo nuevo de los creadores de 'The killing' y 'Borgen' o el salto de Jean-Claude Van Damme por la pequeña pantalla.

Coge la agenda y apunta lo que no te puedes perdes:

1/12

Dark (Estreno en Netflix)

La desaparición de dos niños en el pueblo alemán de Winden abre abismos que trastocan nuestro concepto del tiempo. La cuestión no es quién ha secuestrado a los niños, sino cuándo.

The Flash (3ª temporada en HBO)

Easy (2ª temporada en Netflix)

7/12

Knitghfall (Estreno en HBO)

Después de la caída de Acre, el último bastión de los Templarios en Tierra Santa, donde el Santo Grial ha desaparecido. Años más tardes, una pista sale a la luz sugiriendo el actual paradero del Grial y pone en marcha de nuevo a los Templarios, liderados por el valiente y noble caballero Landry (Tom Cullen), en una misión a vida o muerte para encontrar el cáliz de Cristo perdido.

8/12

The Crown (2ª temporada en Netflix)

9/12

Nacido para matar (Estreno en Movistar Series Xtra)

Thriller psicológico que tiene como protagonista a un adolescente de 16 años aparentemente normal que esconde a un psicópata en potencia con un inesperado y frío impulso para matar.

11/12

Bajo la superficie (Estreno en Movistar Series Xtra)

La nueva serie danesa de los creadores de ‘The Killing’ y ‘Borgen’. Quince ciudadanos son secuestrados y retenidos en un tren de la red de metro de Copenhague. Ante las negativas del gobierno a pagar el rescate de cuatro millones de euros, los terroristas se ponen en contacto con la popular periodista Naja Toft (Paprika Steen), presentadora de las noticias locales, con el fin de hacer mediático el secuestro

12/12

Manhunt: unabomber (Estreno en Netflix)

Sin apenas pistas y con el público cada vez más alarmado, el FBI llama a un nuevo tipo de especialista en perfiles criminales para identificar a Unabomber.

15/2

Jean-Claude Van Johnson (Estreno en Amazon)

Protagonizada por Jean-Claude Van Damme que interpreta a “Jean-Claude Van Johnson” un reconocido maestro de artes marciales y un auténtico fenómeno en el mundo del cine que, además bajo el nombre de “Johnson” trabaja de manera encubierta como unos de los mercenarios más peligrosos del mundo.

Algo en que creer (Ride upon the storm) – (Estreno en Movistar Series)

Situada en la Dinamarca actual, la historia se centra en una familia liderada por un pastor perteneciente a una larga tradición de religiosos con más de 250 años de historia. Férreo creyente, Johannes (Lars Mikkelsen) es un ferviente y a veces agresivo ministro de la Iglesia de Dinamarca.

El chapo (2ª temporada en Netflix)

16/12

Orange is the new black (4ª temporada en Netflix)

18/12

Broken (Estreno en Movistar Series)

Michael Kerrigan (Sean Bean) es el párroco católico de una pequeña comunidad azotada por la crisis al norte de Inglaterra. El padre Kerrigan se esfuerza por ser pilar, consejero y confidente de unos escasos: Una madre soltera desbordada por su situación, una mujer adicta al juego, un joven policía local y padre de familia…

Hello, my twenties!(2ª temporada en Netflix)

19/12

Gunpowder (Estreno en HBO)

Un trepidante thriller ambientado en el siglo XVII, producido por Bennett, Kit Harington y Daniel West y escrito por Ronan Bennett (Top Boy, Hidden. El reparto principal de la serie está encabezado por Kit Harington (Juego de Tronos), Peter Mullan (Top of the Lake), Mark Gatiss (Sherlock), y Liv Tyler (El señor de los anillos), y está dirigida por J Blakeson (The Disappearance of Alice Creed).

Indian detective (Estreno en Netflix)

22/12

Madres forzosas (3ª temporada en Netflix)

25/12

Las chicas del cable (2ª temporada en Netflix)