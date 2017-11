La película de ‘After’ ya está en marcha y algunos creen que podría contar con Harry Styles

La saga de After se convirtió en uno de los últimos fenómenos literarios juveniles que cambió la vida de Anna Todd de forma radical. La saga se ha lanzada en más de 30 países y se ha traducido a más de 15 idiomas. Y se han vendido más de 15 millones de ejemplares en todo el mundo.

Son cifras que avalan el interés por una saga que todavía tiene mucho que decir. El siguiente paso es su versión cinematográfica.

Durante la visita a España de su autora en estos últimos días pudimos hablar con ella de los detalles de la peli. Nos confirmaba que “tenemos director y es una mujer y eso es genial”.

Aunque nos aseguraba que anunciarían el nombre en enero, se ha adelantado y mientras estaba en nuestro país confirmó que esa mujer era Jenny Gage.

No es un nombre muy popular pero que seguro que va a encajar en este proyecto. El año pasado estrenó All this panic, un documental que recoge las vidas de un grupo de chicas que crece en Brooklyn y que refleja la transición de la adolescencia a la madurez.

El rodaje comenzará en abril aunque llegar hasta aquí ha sido toda una aventura.

“Cuando vendí los derechos a Paramount no tenía ni idea. No tenía abogado, ni manager ni nada, lo firmé sin más. El año pasado me mudé a Los Ángeles y aprendí más sobre la industria del cine y recuperé los derechos y se los he vendido a otra persona”, nos confirmaba Todd, “tengo relación con el productor y tengo control directo sobre la producción, puedo ir al set todos los días y voy a estar muy involucrada”.

Harry, ¿estará en el reparto?

After es una fanfiction sobre Harry Styles y eso hizo soñar a muchas fans con que él sería el que le diera vida a Hardin cuando llegara al cine. Pero, ¿será así?

“Creo que no”, asegura la autora, “me encantaría que hiciera una canción para la película pero le limitaría y no se lo tomarían demasiado en serio s i hiciera de él en una historia que va sobre él”.

Cuando escribió After, Styles todavía estaba en One Direction. Ahora, continúa en solitario y Todd sigue siendo fan.

“Mi vida cambió por la escritura de After y Harry tuvo la culpa de eso y es como si fuera un miembro de mi familia”, asegura Todd que sólo le desea “que tenga éxito y sea feliz”.

Está orgullosa de que su ídolo haya “influenciado a tanta gente joven de forma tan positiva”.

En cuanto a su carrera en solitario, “estoy muy contenta con lo que está haciendo”, confiesa, “me parece que es un disco super bueno. Me alegro mucho de que todos tengan éxito haciendo lo suyo por su cuenta. Siempre fui muy fan de ellos”.

Está claro que Styles no será el actor que de vida al protagonista pero entonces, ¿quién?

“Todavía no han sido elegidos”, asegura Todd, “hemos visto algunas personas pero no hemos encontrado a los actores definitivos”.