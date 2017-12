Perfectos desconocidos y El sacrificio de un ciervo sagrado, los grandes estrenos de la semana

Nuestra recomendación de la semana tiene el singular sello de Álex de la Iglesia que ha juntado a "perfectos desconocidos" como Belén Rueda y Eduardo Noriega en su nueva apuesta cinematográfica.

También llegan a nuestra taquilla films de Reino Unido, Bulgaría y Estados Unidos.

Y para los más pequeños llega la última joya del cine de animación: Coco, del director de Toy Story 3 y Buscando a Nemo.

El sacrificio de un ciervo sagrado:

Yorgos Lanthimos (Langosta, Canino) nos presenta su última película, que cuenta con las interpretaciones de Colin Farrell (Miami Vice) y Nicole Kidman (Big Little Lies).

Desde Reino Unido llega este thriller psicológico en el que una familia verá como su vida sufre un gran cambio después de conocer a un extraño joven.

La vida y nada más:

Escrita y dirigida por Antonio Méndez Esparza (Aquí y allá), este drama sobre una familia en apuros y los esfuerzos de su madre soltera por mantenerse unida a sus hijos está protagonizada por los debutantes Andrew Bleechington y Regina Williams.

Coco:

Lee Unkrich (Toy Story 3, Buscando a Nemo) y el novel Adrián Molina son los directores de esta nueva joya de Pixar, comedia en la que un joven tratará de convertirse en una leyenda de la música.

Wonder:

Drama sobre la infancia y las dificultades de ser diferente al resto, a causa de varias operaciones faciales.

Jacob Tremblay (El libro secreto de Henry), Julia Roberts (Pretty Woman) y Owen Wilson (Los becarios) encabezan el reparto bajo la dirección de Stephen Chbosky (Las ventajas de ser un marginado, The Four Corners of Nowhere).

Dos padres por desigual:

Sean Anders (Desmadre de padre, Cómo acabar sin tu jefe 2) dirige esta secuela de Padres por desigual en la que la navidad se convierte en un absoluto caos.

En el film podremos ver las actuaciones de Will Ferrell (Zoolander No. 2), Mark Wahlberg (Dolor y dinero), Linda Cardellini (Return) y Mel Gibson (Arma Letal).

Destinos:

Desde Bulgaria llega este drama protagonizado por Ivan Barnev (Thirst) y Georgi Kadurin (Una nueva vida) y dirigido por Stephan Komandarev (El juicio, El mundo es grande y la felicidad está a la vuelta de la esquina), en el que veremos cómo varios ciudadanos tratan de hacer frente al desencanto social que se vive.

Nuestra recomendación:

Perfectos desconocidos:

Álex de la Iglesia (El Bar, La comunidad) vuelve con esta comedia negra en la que una cena con varias parejas es el centro de un extraño juego: escuchar y leer todo lo que llegue a sus teléfonos móviles.

La película cuenta con las actuaciones de Belén Rueda (El Orfanato), Eduard Fernández (La Zona), Ernesto Alterio (El otro lado de la cama), Eduardo Noriega (Tesis) y Dafne Fernández (Chiringuito de Pepe).