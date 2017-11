Curiosa elección de Laura Escanes para perrear a Risto Mejide por su cumple

Podía haber optado por una de esas fotos empalagosas que suele publicar cada dos por tres dejando claro que Risto Mejide no sólo es su marido sino el gran amor de su vida. Pero no, Laura Escanes ha decidido buscar una manera más original de felicitar a su chico al que quiere #toelrrato.

Ha cumplido 43 años y ha querido montarle una fiesta particular en la que no han faltado sombrerito y matasuegras propios de cualquier celebración infantil (o de Nochevieja). Y es que la influencer ha sacado su lado más gamberro, juvenil y fresco para felicitar a su marido de una forma muy original.

"A mí me gustan mayores", canta Becky G en su canción que está dando la vuelta al mundo y, quizás, es la que más pegaba a la pareja que siempre ha sido cuestionada por su diferencia de edad. El caso es que al margen de lo que le ha llevado a elegirla, es la que Escanes ha puesto para perrear como una loca como regalo al polemista.

"No puedo estar más orgullosa de ti y de todo lo que haces. Te amo. Contigo no tengo miedo", escribía ella hace un par de días. Está claro que en esta pareja hay amor y no dudan en exhibirlo siempre que tienen oportunidad.

Por su parte, Risto ha querido darle las gracias tanto a ella como a toda su familia y amigos. No se ha olvidado ni siquiera de sus haters (que non son pocos y se ha ganado a pulso).

... y a todos vosotros también. #43 #happy Una publicación compartida de Risto Mejide (@ristomejide) el 29 de Nov de 2017 a la(s) 1:13 PST

Está claro que Laura Escanes está cada día más cercana a un futuro musical. Ya ha demostrado que puede cantar tras subirse al escenario a cantar con Yellow Mellow y ahora deja claro que también puede bailar. ¿Qué será lo siguiente?