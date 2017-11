Miley Cyrus vuelve a renegar del pop: “ni si quiera me gusta mi propia música”

Suma y sigue. Miley Cyrus vuelve a renegar de su música y del pop en general.

La artista estadounidense ha declarado en La voz, donde participa como coach, que en muchas ocasiones no le gusta la música pop.

Concretamente lo ha hecho al comentar el show de un miembro de su equipo, Brooke Simpson, que había cantado What about us de P!nk.

Eso sí, también animó al público a que votara a la participante y así seguir en el concurso. Mientras elogiaba a Brooke, Miley también ha dicho que "ni si quiera me gusta mi propia música".

Ha confesado que "hay muchas veces que escuchas música en la radio y no te identificas con ella (...) Soy la estrella del pop aquí sentada y la mitad del tiempo ni siquiera me gusta el pop. Ni siquiera mi propia música pop me gusta la mayoría de las veces".

Si a estas declaraciones se le suma que su último disco no ha ido nada bien en ventas y que parece que está pasando de puntillas por la música en su última etapa, está claro que la racha actual de Miley no es la mejor a nivel profesional.

Además, renegar de un pasado que tanto éxito le ha dado... no está bien.