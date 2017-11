Soraya demuestra que un desnudo puede ser muy tierno

La maternidad de Soraya siempre ha estado muy cuestionada. La cantante ha tenido que enfrentarse a multitud de críticas que comenzaron desde la primera semana de vida de su hija Manuela cuando decidió salir a celebrarlo con una cena con su chico.

Hubo quién no entendió que se separara de su bebé recién nacido (aunque sólo fuera por un ratito), otros, sin embargo, la defendieron y criticaron los comentarios ofensivos que recibió en aquel momento.

Desde entonces se ha mirado con lupa cada paso que ha dado junto a su pequeña. De momento, no ha recibido más que elogios de la última foto que ha publicado desnuda junto a su hija. Una sesión de piel con piel que según ella “marcará su vida”.

No es la primera vez que la extremeña decide quitarse la ropa. Ya lo hizo cuando su bebé todavía estaba en la tripa para presumir de embarazo.

También se ha desnudado para desmentir comentarios malintencionados que en un momento dado denunciaron su extrema delgadez.

“Ese culo, ese vientre no es fruto de pasar hambre… es producto de una dieta sana, de esfuerzo, de sudor, de ganas, de fuerza de superación, de no ser vaga y de un millón de cosas más que cuestan mucho y no las valoráis. Algunos se conforman con cualquier cosa, yo con la mejor versión de mí misma”, escribía en aquel entonces.

Finalmente se lo pensó dos veces y acabó eliminando la foto. Lo que está claro es que todo lo que hace tiene repercusión en redes.

Lo que está claro es que está encantada con su pequeña y tanto ella como su chico disfrutan de ese estatus de padre que les han llenado de felicidad.