¿En qué ha superado Cristiano Ronaldo a Ariana Grande?

A estas alturas nadie duda de que Selena Gomez sigue siendo la reina de Instagram. Con 130 millones de seguidores, la cantante de Bad Liar es la persona más seguida de la red social.

Pero la segunda posición, que hasta hace poco estaba ocupada por Ariana Grande, ha sido conquistada por un deportista. Nada más y nada menos que por Cristiano Ronaldo. El futbolista del Real Madrid suma más de 116 millones de seguidores, superando en un millón a la cantante de Side To Side.

1 Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 24 de Oct de 2017 a la(s) 8:14 PDT

¡Pero no solo eso! Cristiano ha sido quien más followers ha ganado en un año: 34 millones para ser exactos. ¡Y no nos extraña! Sus fotos familiares son de lo más tiernas. De hecho, la foto tras el nacimiento de su hija Alana, junto su novia Georigina Rodríguez y su hijo Cristiano Junior, cuenta con 11 millones de me gusta.

Pero no es la única estampa familiar que ha cautivado a los instagramers, la foto de sus mellizos suma 8,2 millones.

Claro que el portugués también aprovecha su cuenta para mostrarnos sus balones de oro, sus abdominales y los entrenamientos junto a su equipo. ¡Hay espacio para todo!

También hay publicaciones para mostrar los productos de los que es imagen. ¡Y es que no hay que olvidar que Instagram es un escaparate y que las marcas pagan grandes sumas de dinero por aparecer!

¿Y quiénes están detrás del diestro del balón, además de Ariana Grande? Pues Beyoncé, con 108 millones de seguidores y Kim Kardashian con 104. Taylor Swift, que un día fue la reina de Instagram, ocupa la sexta posición con 104 millones de usuarios. Llevar tiempo sin publicar y hacerlo solo de manera promocional pasa factura en la red, aunque no a la hora de vender discos.