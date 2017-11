¿Se siguen o no se siguen? Enemigos Íntimos en Anda Ya

Esa sensación que recorre tu cuerpo cuando descubres que un amigo o un conocido al que sigues en Instagram NO te sigue. Esa sensación.

En Enemigos íntimos de Anda Ya, hacemos sudar a artistas cuando descubren que otros artistas a los que admiran no les siguen en Instagram.

Taburete no sige a Pablo López, porque claro "Están los Beatles, los Rolling Stones y Taburete", dice bromeando el malagueño. "Si me sigue Sarah Hayland me da un infarto y ya no hay ni patio, ni camino, fuego ni libertad, hahaha".

"La verdad es que me encantaría que me siguiera Jon Kortajarena... hahaha", dice Vanesa Martín. Además, la cantante se ha quedado muy sorprendida porque Tiziano Ferro la ha dejado de seguir. "¿Pero por qué, si tenemos una colaboración los dos?"

C. Tangana lo tiene claro: "La que más me ha dolido ha sido Beatriz Luengo y Haze. Haze tío, ¿por qué no me sigues?"