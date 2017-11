¿Te imaginas que estás en un bar y te pasa esto?

Estás desayunando tranquilamente, sentadito, con tu café y tus tostadas y pum, recibes una llamada que te dice que te invita. Estás que no te lo crees, pero es que resulta que encima te han llamado en directo desde el Anda Ya desde Los40.

Eso ha pasado esta misma mañana en Anda Ya... Hemos sorprendido a un joven que estaba desayunando en una cafetería de Madrid y se ha llevado un buen desayuno gratis. No sabremos qué tal habrá ido el resto de su día, ¡pero no se podrá decir que no ha empezado bien!