Los fans de Camila Cabello son Camilizers, pero ¿qué es Camila?

No lleva ni un año como solista, pero Camila Cabello ya cuenta con toda una legión de fans. La artista cubana no solo ha arrastrado a los seguidores de Fifth Harmony (que ya se contaban por millones), también ha sumado nuevos adeptos a sus filas de admiradores.

Por supuesto, y como casi todo fenómeno fan, los seguidores de Camila ya tienen nombre propio: Camilizers. ¡Y no es para menos! La cantante de 20 años nos ha conquistado y ahora no podemos quitarnos de la cabeza su Havana, oh, na, na…

Pero Camila, al igual que una chica de su edad, es muy fan de otros artistas. La ex Fifth Harmony cada vez que se encuentra con uno de sus ídolos se pone nerviosa y, como cualquier otro mortal con Smartphone, le pide una foto.

En LOS40, repasamos algunas de las cosas que es Camila: desde belieber hasta Swiftie. ¡Pasa la galería y descubre todo lo que es!