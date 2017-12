Kaley Cuoco se ha prometido entre lágrimas (y es imposible no emocionarse viéndolo)

En los dos últimos años el Instagram de Kaley Cuoco, la actriz de The big bang theory, se ha llenado de caballos y no es porque le haya entrado un amor repentino por los caballos (que puede que sí) sino porque su novio es jinete.

Se llamar Karl Cook y es un heredero multimillonario que ha logrado crear junto a ella una relación consolidada. El día en el que ella cumplía 32 años bromeó con ella, con un anillo de plástico, sobre la posibilidad de dar un paso más en su relación.

Esa misma noche se fueron de cena romántica y lo que parecía una celebración de cumpleaños se convirtió en algo más. “Después de casi dos años, finalmente tuve el coraje de pedirle que se casara conmigo”, explicó el novio, “esta es la mejor noche de mi vida y creo que el vídeo muestra que es la mejor noche para Kaley también… ¡ella dijo sí!”.

Y lo mejor de todo es que han compartido el momento con todo el mundo. Un momento en el que ella no pudo contener las lágrimas mientras gritaba: “Estoy comprometida”.

“Aún no me has dicho que sí”, tuvo que decir el novio. “Sí, sí quiero, sí, digo sí, yo digo que sí”, contestó ella en seguida.

Y así es como la pareja emprende una nueva etapa en su relación, con anillazo por medio, porque aunque el diseño es muy sencillo, el tamaño del diamante deja claro que a esta pareja no le va a faltar de nada (por lo menos en lo económico).

Después de un momento tan emotivo, no se les ocurrió otra cosa que ponerse a bailar. “En la vida, no hay nada como bailar después de comprometerse”, escribía, “la pureza la gracia del momento son inexplicables, es verdaderamente como si la vida fuera un globo que rebotara con el viento más suave. Cariño, todo lo que quiero es ser un globo rebotando, balanceándome y fluyendo a través de una vida contigo. Tú eres mi todo”.

Está claro que en esta pareja hay amor y esperemos que su vida como marido y mujer dure más que el anterior matrimonio de la actriz. Tan sólo 6 meses después de conocer al tenista Ryan Sweeting se casó con él y duraron juntos 21 meses.