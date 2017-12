Selena Gomez, ¡por fin!, habla de Justin Bieber

Selena Gomez ha sido nombrado mujer del año por la revista Billboard, todo un honor que ha querido dedicar a su amiga Francia, la que le donó su riñón para el transplante que necesitaba.

“Creo que Francia debería de recibir este premio. Ella me salvó la vida…me siento tan afortunada”, dijo la cantante.

Pero lo mejor de todo esto, es la entrevista que aparece en el número de diciembre de la revista. En ella habla por primera vez de Justin Bieber desde que han retomado su relación.

Lo suyo se remonta a 2010 y desde entonces han experimentado intermitencias que han hecho que Jelena se convierta en un tema de debate y un deseo de muchos seguidores.

Cuando Selena comenzó a salir con The Weeknd muchos pensaron que por fin había olvidado a su primer gran amor y que con esta relación iba a encontrar la estabilidad emocional.

Pero resulta que 10 meses más tarde rompían. “Algo de lo que estoy muy orgullosa es de que hay una sincera amistad”, explica sobre la relación que mantienen ahora, “de verdad que no había experimentado nada así en mi vida. Terminamos como mejores amigos y, de verdad que, nuestra relación era sobre apoyar y cuidar el uno del otro”.

Pero en la ecuación faltaba un tercer elemento. Tras la ruptura llegó el beso en un partido de hockey entre Selena y Bieber que confirmó que la pareja había retomado su historia. Desde entonces se han dejado ver juntos en varias ocasiones

Cuando le pregunta qué es lo que devolvió a Justin a su vida ella lo tiene claro: “Tengo 25 años, no 18, ni 19, ni 20. Aprecio a las personas que realmente han tenido un impacto en mi vida. Así que antes quizá podría haber estado forzando algo que no estaba bien. Pero eso no significa que querer a alguien es algo que desaparezca”.

Y no lo dice sólo por Bieber sino por todos los que han formado parte de su vida. “Crecí con Demi (Lovato), con Nick y Joe (Jonas) y Miley (Cyrus) y hemos pasado por nuestros momentos pero no creo que sea tan serio como la gente hace ver la mitad de las veces. Es mi vida. Crecí con esas personas y es genial ver dónde han llegado todos ellos”.

Lo que está claro es que cualquier relación, de pareja o amistad, que ella mantenga se analiza con lupa y eso hubo momentos en los que llegó a pesar.

“A veces sólo quería defenderme. Quería gritar y decir: ‘¡No tenéis ni idea! Yo puede hacer esto y tomar estas decisiones’”, explica, “recuerdo haber sentido que me definían no por mi trabajo sino por la persona con la que estaba. ¿Me gustaría que la gente se preocupara por lo que realmente importa? Sí. Pero no puedo controlar eso y no quiero hacerlo”.

Su acercamiento a Marie Kondo, la japonesa que nos ha enseñado a ordenar nuestra vida, ha calado en la cantante que está intentando eliminar lo superficial y los excesos de su vida para quedarse solo con las personas y las cosas que “realmente lo valen”.

No solo existe Justin Bieber

Aunque el foco de interés está puesto en su relación con Justin Bieber, hay otros temas de los que habló en la entrevista con Billboard.

Por ejemplo, de su cicatriz tras sufrir un transplante de riñón que, al principio, le costó aceptar. Ahora lo ve de otra manera. “Cuando miro mi cuerpo ahora sólo veo vida. Hay un millón de cosas que puedo hacer: láseres, cremas y todo eso con lo que estoy de acuerdo. Cardi B ha sido mi inspiración últimamente. Ella lo está petando y está orgullosa de todo lo que ha hecho”.

También ha confesado que recurrió a la terapia equina en un centro de rehabilitación. “Recuerdo que me sentí como Winona Ryder en Inocencia interrumpida”, asegura, “los caballos realmente pueden sentir tu energía”.

En este tiempo ha rodado bajo las órdenes de Woody Allen. “Fue una gran experiencia para mí”, reconoce, “lo necesitaba después de la cirugía”. Aunque asegura que no sabe qué contestar cuando le preguntan por los abusos de Harvey Weinstein que destapó el hijo del director.

“También es un paso en la dirección en la que quiero ir con la actuación. También empecé a pasar tiempo con los hermanos Safdie que son increíbles”, confesó.