Demi Lovato - Tell Me You Love Me [2017]

Demi Lovato estrena videoclip para Tell Me You Love Me, segundo single de su nuevo disco.

Para el clip de la canción, que da nombre al álbum, Demi ha contado con el actor Jesse Williams, uno de los protagonista de Anatomia de Grey.

El videoclip gira en torno a una boda y es, posiblemente, uno de los mejores de toda su carrera. La cantante pasa por uno de los momentos de más éxito profesional gracias a Sorry Not Sorry y Échame la Culpa con Luis Fonsi.