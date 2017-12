“Mi novio tiene todas mis contraseñas”

Imagínate el siguiente argumento: un grupo de amigos se sientan en una mesa a cenar y uno propone que, a partir de ese momento, se dejarán todos los móviles en el centro y todo lo que llegue se leerá en voz alta. Sí... bien podría ser un argumento de terror para más de uno porque imagínate la que se podría liar...

Esta es la trama de la película ''Perfectos desconocidos''. Una cinta dirigida por Álex de la Iglesia que llega el 1 de diciembre a la gran pantalla. En ella, el simple hecho de que otros lean lo que llega a tu móvil, lleva a los protagonistas a situaciones que no imaginas porque aunque creas que conoces a alguien, nunca llegas a saberlo todo...

Dafne Fernández ha pasado por ''Anda Ya'' para hablarnos del filme y de cómo afrontaría ella una situación como esta. La madrileña ha confesado que ella no jugaría a esto con sus amigos aunque, eso sí, su pareja tiene todas las contraseñas de su móvil. Dice que es cuestión de confianza pero que nunca mira nada.

La actriz nos ha admitido también que está un poquitito enganchada al móvil... Porque si está por ahí y se le acaba la batería del móvil lo pasa bastante mal: ''Me da algo. Si se me apaga el móvil me da algo'' Eso sí, le preocupa porque dice que quiere mirárselo. Bueno, ella y todos deberíamos porque vamos, menudo enganche tenemos.

Si con este argumento no te convencemos para ir a verla es que el caso está perdido porque... ¡Menudo peliculón!