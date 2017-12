Taylor Swift sorprende en un concierto cantando junto a Ed Sheeran

Taylor Swift se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles de este 2017. Desde que sacó su single Look What You Made Me Do, no se ha parado de hablar de la artista. Además, en menos de un mes su disco Reputation se ha convertido en el más vendido del año. ¡Una locura!

Ahora Taylor ha sorprendido a sus fans con una actuación muy especial durante el concierto de Navidad que organiza la radio estadounidense iHeartRadio. Y es que la cantante salió al escenario junto a Ed Sheeran.

BIG REPUTATION OOOOH YOU AND ME WE GOT BIG REPUTATIONS AHHHHHH pic.twitter.com/Dkszne57Z2 — vanessa 🤶🏼🎄 (@taydrivesmecray) 2 de diciembre de 2017

El británico, que acaba de lanzar un dueto junto a Beyoncé, apareció para cantar junto a Tay End Game. Por supuesto, hubo gritos de júbilo por parte del público cuando lo vieron salir.

Se trata de la primera vez que Ed y Tay cantan en directo End Game. “Estoy muy emocionada, nunca la hemos cantado en directo”, decía Swift antes de actuar.

No se trata, ni mucho menos, de la primera vez que los artistas cantan juntos en directo. Hace cuatro años sacaron Everything Has Changed y la interpretaron juntos sobre el escenario en varias ocasiones.

A nosotros nos encanta ver a Tay y a Sheeran actuando juntos. El buen rollo que tienen lo sacan al escenario, disfrutando del espectáculo.