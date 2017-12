Así es como el espíritu navideño ha llegado a Pelayo Díaz, Britney o Sara Carbonero

¡Ya es Navidad!... Vale, todavía no pero es imposible no inundarse del espíritu navideño cuando las luces llena de color las calles por toda España, cuando los escaparates están llenos de árboles y Papá Noel y cuando el olor a turrón ya inunda muchos supermercados.

Eso por no hablar del afán consumista, las cenas de compromiso, las cestas de productos, los regalos de amigo invisible... las tradiciones son muy propias de estas fechas y cada uno adopta las que le parecen bien. Además, no todos los años tienen que ser las mismas.

Por ejemplo, este año, Marta Hazas ha roto con esa creencia de que con agua no se brinda y lo ha hecho en una época donde todos alzamos la copa para hacerlo en más de una ocasión.

No soy muy supersticiosa en general pero tengo mis pequeñas manías de mala suerte y buena suerte.

"Me propusieron hacer un experimento: brindar con agua... Lo valoré porque encima acabo de empezar temporada en el teatro y hay proyectos en el aire... pero lo que no es riesgo es tedio y acepté!", escribía en su Instagram, "es agua con burbujas!!! No es lo mismo!!!".

No sólo ella, son muchos los famosos que ya se han dejado invadir por el espíritu navideño, eso sí, cada cual lo vive a su manera.