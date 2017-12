¡Si no lloras con estos anuncios de Navidad, eres un insensible!

Por fin sabemos cuál será el primer anuncio del año que viene... Lo primero que veremos en 2018 en la televisión (después de las campanadas, a Ramonchu y eso) será, una vez más, Coca- Cola.

Es el anuncio más caro de todo el año. Puede llegar a costar 7.000 euros por segundo (locurón) eso sí, es muy guay. Aquí lo dejo.

Esta es la novedad, pero no nos olvidemos de los súper anuncios que hemos visto a lo largo de estos años, porque hay algunos que aunque te empeñes en olvidarlos siguen ahí y año tras año, cuando llega la Navidad llega alguien y te dice: ''Hola, soy Edu, feliz Navidad'' y si no lo hacen es que tus amigos son un coñazo.

Bueno, ponte nostálgico, que para eso está la Navidad, y mira estos anuncios tan bonitos. A ver a qué te recuerdan.

Antonio marcó la Navidad... Nos venía a decir que aún buena gente el mundo. O sea, yo cada vez que lo veo lloro (estoy llorando).

Este también es muy majo y muy tierno... Los niños siempre son un filón, eso es así.

Y después de llorar un rato. Ya está, a seguir con lo tuyo.