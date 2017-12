Hay una explicación para la peineta de Leticia Dolera

Hace unos días veíamos a Leticia Dolera sincerarse en una entrevista en El Objetivo de Ana Pastor en la que no faltó el tema del acoso laboral a las mujeres, algo que ha revolucionado al mundo entero tras el escándalo de Harvey Weinstein.

"Tuve el placer de charlar con Ana Pastor sobre machismo, acoso, cultura de la violación y la necesidad de un cambio educativo urgente", explicó en su Instagram para anunciar su participación en El objetivo de La Sexta.

"Ah! Os juro que puedo hablar de más cosas, como cine, series, interpretación, música... pero a Ana no podía decirle que no (por favor, ¡ese icono del periodismo!) y además este tema todavía necesita ser hablado, pensado y denunciado", explicaba.

Durante su charla recordó la historia que ya había contado del director le tocó un pecho mientras estaba en un corrillo de gente durante la fiesta de fin de rodaje. Ella tenía 18 años.

Le dijo que no lo volviera hacer pero, caso omiso, repitió su desagradable gesto. “Nadie dijo nada, estaban callados”, aseguró la actriz, “igual de grave es el tío que hace eso como el resto que no hacen nada”.

No ha desvelado el nombre de aquel director y tiene una explicación. “La gente me pregunta mucho por qué no digo el nombre de la persona que abusó de mí. No lo digo porque no quiero poner el foco en el morbo”, aseguraba en una entrevista con The Huffington Post.

Pero que nadie piense que la peineta que acaba de publicar en su Instagram tiene algo que ver con esta reivindicación feminista que tanto la define.

No, en esta ocasión es la manera que ha encontrado de presentarnos a Isabel, su nuevo personaje. Acaba de comenzar el rodaje de ¡Qué te juegas!, una peli de Inés de León de la que ella es protagonista.

Y como su carácter es algo que nunca puede dejar de lado, aquí también hay algo de reivindicación porque como asegura en uno de sus hashtag, “las chicas también hacemos comedia”.