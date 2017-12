Yulia prueba de su propia medicina en ‘First Dates’ por envidia (sana)

Cuatrocientas noventa y nueve veladas corroboran la influencia de First Dates en asuntos de amor. Pero, por si todavía quedaba alguna duda al respecto, el restaurante más romántico de Cuatro pondrá a prueba a una de sus camareras más icónicas: Yulia.

La joven no ha tenido suerte en el amor y al final se ha dejado llevar por la ilusión y el entusiasmo de esos comensales que acuden al programa en busca de su media naranja. ¿Por qué no probar en el programa que está "acabando con la soltería"?

'First Dates' celebra sus 500 programas este martes a partir de las 21:30 horas

"Todos los días veo gente que se va del programa contenta e ilusionada", asegura Yulia en una entrevista para LOS40. "Tenía envidia sana y un día dije: '¿por qué no yo?' La ilusión y la curiosidad por conocer a gente fue lo que me llevó a tomar la decisión".

Aunque habrá que esperar a este martes para comprobar si al final triunfó o no el amor, Yulia confiesa que busca en un hombre "un amigo con el que compartir mi vida y que, además, me dé cierta paz interior".

Simpática, divertida, bellísima….y además cree en el amor. Yulia es testigo cada noche de las citas que acontecen en First Dates, pero detrás de ese uniforme de camarera se esconde una verdadera mujer 360.

Aunque le gustaría seguir en First Dates 500 programas más, la joven de origen ruso tiene ganas de probar cualquier cosa que tenga que ver con la interpretación. "Estoy aprendiendo mucho de televisión en First Dates y me encantaría más adelante hacer algún proyecto de cine o televisión".

Y añade: "Yo es que estudié para ser actriz".

Además de actriz, Yulia esconde una faceta que tiene mucho que ver con LOS40. "Cantar es una de mis grandes pasiones", confiesa.

De momento no ha sacado disco, pero sí que tiene en el cajón varios temas de estilo pop a la espera de ser escuchadas. "Cuando llegue el momento verán la luz…a lo mejor me escuchas algún día en LOS40".