Elige al artista revelación europeo y viaja al corazón de la música del continente

Alice Merton (Alemania). Una sola canción con tintes autobiográficos le han servido a esta alemana para iniciar una conquista silenciosa de la música europea durante el último año. A estas alturas “No Roots”, inspirada en las 11 mudanzas -incluyendo cuatro países distintos- que ha tenido a sus 24 años. A Alice la comenzamos a apoyar en LOS40 Trending en diciembre del año pasado y a estas alturas la canción suma casi 90 millones de reproducciones en streaming.

ALMA (Finlandia). Tiene 21 años y sus primeras canciones le han conseguido el favor de crítica, público y la industria musical finlandesa, que le ha otorgado este año el premio a revelación musical en los Emma (los Grammy finlandeses). Su creciente exposición le ha ganado comparaciones con Rihanna o con Amy Winehouse, aunque su inspiración es claramente más vanguardista con una brillante unión de pop alternativo y electrónica que brilla en canciones como “Chasing Highs” o “Karma”.

Blanche (Bélgica). Saltó a la palestra a primeros de este año como representante belga para el Festival de Eurovisión. Lo hizo con una de las propuestas más refinadas de su edición, “City Lights”, que le consiguió un cuarto puesto en el reñido certamen. El pop ensoñador es el terreno de Blanche, y esto le gustará a fans de Lorde o London Grammar. Ah sí: Todo esto lo ha conseguido con una sola canción. Imagina que hará con un disco completo.

Kristian Kostov (Bulgaria). Tras su paso por La Voz Kids en Rusia y Factor X en Bulgaria, este chico de apenas 17 años está enamorando a ambos países con sentidas baladas llenas de elegancia. Con una de ellas, “Beautiful Mess”, fue el representante búlgaro de la más reciente edición de Eurovisión, donde quedó en segundo lugar rompiendo además dos récords: El mejor puesto para su país hasta la fecha y el primer representante nacido en la década de los 2000.

Off Bloom (Dinamarca). Su reinvención del pop pasa por desmontarlo y reconstruirlo en base a elementos electrónicos prácticamente hipnóticos. Con canciones brillantes y encantadoras como “Love To Hate It” o “Shut Up And Let Me Walk” ellos además demuestran una serie de variadas influencias que pasan por Major Lazer, AlunaGeorge o Hudson Mohawke.

Salvador Sobral (Portugal). El hombre que cambió la forma en la que miramos a Eurovisión. Su delicadeza y su expresividad teatral le hicieron ganador de la más reciente edición del festival con la sencilla pero sobrecogedora “Amar Pelo Dois”. En septiembre el músico, que estudió en el Taller de Músics de Barcelona y residió una temporada en la Ciudad Condal, tuvo que retirarse de los escenarios por sus problemas de salud.

Sigrid (Noruega). Es una de las revelaciones más notorias del pop alternativo este año, proeza que ha conseguido a sus 20 años. Desde febrero de 2017 lleva sonando en LOS40 Trending con las cuatro canciones que ha publicado hasta el momento. La primera de ellas fue una enérgica carta de presentación que ella lanzó como un himno anti haters titulado “Don’t Kill My Vibe”.

Skott (Suecia). Ahí donde se encuentra el pop barroco, el folk más experimental y la electrónica más cálida, uno se encuentra con el revolucionario proyecto de Pauline Skött, una interesante artista de 25 años que reside a las afueras de Estocolmo. Entre la creciente legión de fans de canciones como “Porcelain” o “Glitter & Gloss” se encuentran Katy Perry o Lorde, que han alabado en redes sociales su inspiración y trascendencia.

The Blaze (Francia). Los primos Guillaume y Jonathan Alric forman este dúo de DJs y productores que representa esa otra cara más trabajada, sensible y arriesgada de la música electrónica. “Territory”, su canción más popular hasta la fecha, es una maravillosa muestra de ello. Sus sonidos viajan por el house, el minimal y el techno.

Young (Reino Unido). Otro conocido de LOS40 Trending en el último año, Dario Darnell lleva tiempo lanzando canciones que le han conseguido mucha atención dentro del complicado panorama pop en Reino Unido. “Out Of My System”, su primer éxito, es una suma de sofisticación y ritmo, que ya suma millones de reproducciones en streaming. Eso sí, te recomiendo ver cómo lleva sus canciones al directo, donde reinventa el concepto de “hombre orquesta”. A Youngr la música le viene inscrito en el ADN ya que es hijo de la leyenda de la música Kid Creole.