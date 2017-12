Taylor Swift canta en directo, por primera vez, ‘Look What You Made Me Do’

Taylor Swift ha empezado, y ahora en serio, a promocionar Reputation. Después de vender dos millones de copias, la artista ha liberado su disco y ha comenzado a interpretar sus singles en directo.

La cantante era la cabeza de cartel de KIIS Jingle Ball, el festival que cada año organiza la emisora de radio estadounidense iHeartRadio.

La expectación era máxima: Taylor nunca había interpretado en directo el primer single de Reputation. Dicho y hecho, cantó Look What You Made Me Do e interpretó eso de "The old Taylor can't come to the phone right now".

Taylor aprovechó la ocasión para combinar en su repertorio temas de 1989 y Reputation: Ready for It?, I Don’t Wanna Live Forever, Shake it Off, Blank Space y End Game con Ed Sheeran (su casi seguro próximo single).

¿El resultado? Un directo a la altura, con una puesta en escena sencilla y un avance de lo que puede ser su Reputation Stadium Tour: una lucha entre la vieja y la nueva Taylor.