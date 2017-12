La gran discusión de diciembre en Twitter, ¿cuándo se debe poner el árbol de Navidad?

La Navidad es la época más tranquila y con mayor buenrollismo del año. Las familias se reúnen, los amigos cenan en comunidad y todo el mundo promueve buenos actos y se quiere muchísimo, ¿o quizás no?

En realidad, en estas fechas afloran las discusiones y los enfrentamientos entre unos y otros. Pasar tantas horas junto a personas que no soportáis (algunos familiares, los jefes, amigos de amigos...) puede ser toda una bomba de relojería.

Y Twitter no se ha salvado de esta 'tradición', la red social ha vivido estos días una de las polémicas más absurdas del momento, ¿cuándo se debe poner el árbol de Navidad?

Hay varios tipos de personalidades para entender estas fechas, os las presentamos a continuación.

Este tipo de personas decide poner el árbol o la decoración navideña en pleno mes de noviembre. No es nada raro, dado que desde septiembre y octubre ya están los turrones.

/ Getty

En este grupo destacan las superficies comerciales y los ayuntamientos de las grandes ciudades. Por ejemplo en Madrid y Barcelona se iluminaron las calles durante el black friday, una semana antes de que llegase diciembre.

Los que reinventan la tradición

Este grupo considera que la Navidad ya no es una fiesta religiosa. Las tradiciones evolucionan, como lo hacen las sociedades y estas celebraciones se han convertido en reuniones familiares y vacaciones de invierno. La religión no entra en sus planes y no piensan ir a misa el 24 por la noche.