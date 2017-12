Sin sorpresas sobre lo más vendido del Black Friday 2017

Desde que Nintendo Switch se pusiera a la venta en el primer trimestre del 2017, la nueva plataforma portátil y doméstica de Nintendo ha sido un objeto de deseo para millones de jugadores.

Muchos de ellos no pudieron esperar y consiguieron la consola en los primeros meses pero muchos otros han preferido esperar hasta las ofertas de fin de año para hacerse con ella.

Y el Black Friday ha sido el momento idóneo para su compra. Eso al menos es lo que Adobe Digital ha publicado en un informe sobre el producto estrella del Black Friday 2017.

Nintendo Switch https://t.co/Ltj1UcPXve Esto es lo que nos ha gustado ❤ y lo que no nos ha gustado tanto 💔 pic.twitter.com/04itGKE8yH — Videojuegos40 (@Videojuegos40) 17 de enero de 2017

Nintendo Switch se impuso a las principales figuras coleccionables que triunfan en el mercado estadounidense en un análisis de más de 55 millones de productos en 4.500 páginas web de compras.

The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2, Arms... son algunos de los videojuegos más atractivos que tiene ya la consola y que han ayudado a sus buenos datos de ventas.

Si vuestra hucha no os ha permitido compraros la Nintendo Switch, siempre os queda la esperanza de que alguien os la regale... Como a este chico...