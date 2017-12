Ni la magia pudo librar a Jorge Blass de ser atropellado

Jorge Blass es uno de esos magos de nueva hornada que se ha convertido en un habitual de los medios de comunicación. No para de recorrer España compartiendo su magia con todos aquellos que siguen creyendo en el ilusionismo.

En eso estaba en Vigo cuando volvía al hotel en el que estaba hospedado. Justo cuando cruzaba por un paso de peatones fue arrollado por un coche cuyo conductor ha dado positivo en el test de alcohol.

“Ayer fui atropellado por un coche en Vigo. Estoy bien, solo tengo un brazo roto. Esta tarde cancelamos el show en Pontevedra”, escribía en redes sociales.

Y es que tras el atropello, Blass tuvo que ser trasladado al Hospital Perpetuo Socorro donde le diagnosticaron una fractura de cúbito y radio en el brazo derecho y le dieron tres puntos de sutura en el labio.

El accidente provocó la cancelación de su siguiente actuación en Pontevedra. “Se reembolsarán las entradas a través de vuestro canal de venta”, aseguró, “lamento mucho no poder hacer lo que más me gusta del mundo: Actuar en un escenario! Espero recuperarme pronto y volver a compartir mi magia con vosotros”.

De vuelta a Madrid tendrá que pasar revisión para valorar la necesidad o no de tener que pasar por el quirófano. Afortunadamente no hay que lamentar daños mayores. Parece que algunos no acaban de entender que no se pueden poner al volante después de haber bebido.