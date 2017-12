Este es el actor que dejó plantada en el altar a Demi Lovato

Aunque nos cueste creer que alguien pueda dejar plantada en el altar a Demi Lovato, Jesse Williams lo ha hecho. Eso sí, no lo ha hecho en la vida real sino en su último videoclip Tell Me You Love Me.

El video, que fue publicado el pasado viernes, ya cuenta con 18 millones de visitas. ¿Será por Jesse? No se trata, ni mucho menos, de un actor desconocido.

Williams protagoniza una de las series más longevas de la televisión: Anatomía de Grey. ¡Solo hay que verle para saber que puede pertenecer sin problemas al equipo de médicos más guapos de la ficción!

El actor estadounidense de 36 años lleva desde 2009 en el papel del Doctor Avery, levantando más de una pasión.

Este mes de diciembre estamos viendo a Jesse hasta en la sopa. Además de protagonizar el nuevo vídeo de Demi Lovato, ha grabado el anuncio de Navidad de HM junto a Nicki Minaj.

Pero Jesse no solo se limita a actuar, también es cofundador de dos aplicaciones BLeBRiTy y Ebroji. La primera es un juego y la segunda un peculiar teclado para smartphones.

En cuanto a su vida personal, Jesse acaba de separarse de su ex mujer, Aryn Drake-Lee, con la que tiene dos niños de 2 y 3 años.

¡Pasa la galería y descubre más cosas sobre el chico que dejó plantado a Demi Lovato!