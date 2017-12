Los mejores momentos de Ed Sheeran en LOS40: desde tatuándose nuestro logo a dando toques con el balón

Ed Sheeran es el artista del momento. Su disco Divide se ha convertido en uno de los discos de este 2017 y no es para menos. Temazos como Shape Of You o Perfect pertenecen a él.

Este martes, 5 de diciembre, el británico se ha acercado a los estudios de LOS40 a recoger dos premios que le pertenecían: los dos LOS40 Music Awards que ganó el pasado noviembre a mejor artista internacional y a mejor grabación internacional del año.

Además, ha estado con Dani Moreno y Cristina Boscá en Anda Ya, donde lo han retado a hacerse unos toques con el balón. ¡Y lo ha conseguido!

El cantante de Shape Of You también ha coincidido con Tony Aguilar por los estudios. ¡Y por supuesto hay foto!

Pasa la galería y mira el paso del bueno de Ed por LOS40.