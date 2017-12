Nosotros todavía no hemos publicado nuestra lista con lo mejor del cine en el año que se va a terminar porque siempre vamos con retraso porque quedan dos semanas de estrenos en la cartelera y nunca se sabe lo que puede ocurrir pero las listas ya florecen como los almendros en primavera.

John Waters en una imagen de archivo / Getty /

Y una de ellas, la de John Waters, ya se ha hecho pública y corona a Baby Driver como la mejor película del año. Y, bueno, nos parece bien.

A John Waters deberías conocerlo, aunque igual no lo haces, pues fue el primero en grabar y meter dentro de una película a una actriz comiendo heces de perro. Fue a Divine y, bueno, si no sabes quien es puedes tirar de Wikipedia.

Baby Driver es la película de 2017 para el director de cine más 'destroyer'

Y Baby Driver fue una de las películas de las que más te hablamos en verano. Concretamente aquí y aquí. Así que no hay excusas para no saber cuál es.

Así que, bueno, el criterio de este rey del trash al menos para nosotros es importante. Por eso y porque tiene casi 80 años y una carrera dentro del cine de casi seis décadas.

Baby Driver es la película de 2017 para el director de cine más 'destroyer'

Siguen en la lista El Museo de las Maravillas, de Todd Haynes, Wonder Wheel de Woody Allen o The Strange Ones que fue una de las películas que triunfó en el pasado festival SXSW.

Una lista ecléctica que el cineasta ha publicado en The Film Stage completa y que culmina con la adaptación en imagen real de Tom of Finland.