La guerra entre Taylor Swift y Kim Kardashian continúa: de la serpiente a la rata

La guerra entre Taylor Swift y la familia West-Kardashian parece no tener fin. La cantante publicó en agosto Look What You Made Me Do, con claras referencia a todos sus enemigos de y, por supuesto, ellos no se quedaron fuera. Y es que el mal rollo entre Swift y West existe desde hace tiempo.

Ahora, ha sido Kim la última en mover ficha en esta “batalla”. La celebrity ha publicado en Instagram una foto de la exhibición Famous que realizó West en 2016. ¿Y qué aparece en ella? Swift desnuda junto a otras celebridades. Vamos, la imagen del videoclip homónimo del rapero que causó tanta polémica el año pasado.