Ed Sheeran ha recogido sus premios LOS40 Music Awards

Este martes alguien ha revolucionado LOS40. Ed Sheeran ha visitado la radio para recoger sus dos premios LOS40 Music Awards: a Artista Internacional del año y a Mejor Grabación Internacional del año por Divide. ¡Así ha sido su llegada a LOS40!

Galería: Ed Sheeran en LOS40 Paula Echevarría ha entregado los dos premios al artista. Foto: Sergio Figueiras

LOS 4 MOMENTAZOS



1. ENTREGA DE LOS PREMIOS. Incompatibilidades con su agenda impidieron su presencia en la gala, por lo que Ed Sheeran ha querido que LOS40 sea su primera parada en España para recoger estos dos galardones y... ha sido increíble.

La actriz Paula Echevarría le ha entregado de sus dos premios LOS40 Music Awards, por los que se ha mostrado muy agradecido: "Estoy muy contento por recibir estos premios y sí, joder, quiero a España, ¡gracias!"





2. ED SHEERAN DA TOQUES AL BALÓN. Antes de decir sí al reto más loco, el artista reconocía: "No soy muy buen jugador de fútbol". Sí es un gran aficionado así que ha aceptado el 'challenge' que le ha lanzado el jugador del Chelsea Álvaro Morata: Ed Sheeran dando toques a un balón en el sitio más extraño del mundo.

Efectivamente... ¡un estudio de radio! Y ha ocurrido aquí, en LOS40.

3. UN 'FLASH TATTOO'. Dani Moreno y Cristina Boscá han sido los encargados de entrevistar al cantante. Además, cada uno ha prometido hacerse uno de los tatus que luce Ed Sheeran y ha sido el propio cantante el encargado de elegirlos. Y también le han propuesto un reto muy loco: ¿será capaz Ed Sheeran de 'tatuarse' el logo de LOS40?

4. MOMENTO ACÚSTICO. Un músico como Ed Sheeran no podía irse de LOS40 sin regalarnos algunas canciones en acústico. El genio británico agarró la guitarra para interpretar dos de sus más recientes éxitos: Shape of You y Perfect. A continuación, puedes disfrutar de Shape of You, una delicia para los oídos:







LOS FANS X ED SHEERAN

Ed Sheeran es uno de los artistas internacionales más aclamados de 2017 y autor de éxitos como Shape Of You, Perfect, Galway Girl o Castle on the hill, todos incluidos en su disco Divide.