Pink y Christina Aguilera podrían haber grabado un dueto juntas

Parece que ha llovido mucho desde que Pink y Christina Aguilera protagonizaban portadas de la prensa rosa por su enemistad. Las dos divas eran enemigas íntimas (incluso Christina llegó a intentar golpear a Pink, aseguró la última), pero el hacha de guerra fue enterrada hace tiempo.

De hecho, ahora las cantantes parecen llevarse de maravilla. Tan bien que incluso han grabando un dueto juntas, aseguró la artista de What About Us en el programa estadounidense Wath What Happens Live.

No se trata de Lady Mermelade, ¡no señor! Sino de otra canción. Para más inri, Pink tuvo que responder a la pregunta de si colaboraría con Christina Aguilera. ¿Su respuesta? “Es posible que ya hayamos colaborado. No sé si puedo decir eso”

Vamos, que a Pink se le escapó que ha grabado con Aguilera. Pero la cosa no se queda ahí. Ella confirmó que el dueto que ha grabado con Christina Aguilera aparecerá en el próximo álbum de ésta. "Hiucimos un dueto para su álbum y no sé cuándo saldrá, pero es increíble”, declaró para The Sun. “Lo hicimos hace dos años, así que no recuerdo el título, pero es maravilloso”, añadió.

Habrá que esperar para ver si finalmente Chrisitna decide lanzar esta colaboración. A nosotros no nos puede gustar más la idea.