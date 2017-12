¿Qué tienen en común los últimos éxitos de Camila Cabello y Selena Gomez?

En los últimos años la industria musical ha empezado a reconocer (y hasta a encumbrar) a los compositores de los grandes éxitos del pop que firman canciones como Havana de Camila Cabello o Wolves de Selena Gómez.

Julia Michaels y Sia son algunos ejemplos de cómo grandes compositoras han acabado por convertirse en estrellas de la música frente al micrófono gracias a sus propios temas.

Pero, ¿cuál será el siguiente nombre en unirse a la lista? ¿Tal vez el de Andrew Watt, también conocido como Watt?

Este compositor de apenas 27 años lo está petando en este 2017 con canciones como las citadas anteriormente así como otras composiciones para Kygo (junto a Selena Gomez) en It ain't me; para Avicii (junto a Rita Ora) en Lonely together; o para Dj Snake (junto a Justin Bieber) en Let me love you.

Andrew Watt tiene un largo historial de éxitos junto a otros grandes creadores de canciones como Ali Tamposi y Brian Lee.

Con ese currículum y ese listado de hits mundiales sólo queda por comprobar si alguno de sus futuros discos logrará triunfar en las listas de ventas.