Esta podría ser la razón por la que Selena Gomez ha privatizado su Instagram

Selena Gómez es la persona más seguida en Instagram del mundo, pero ahora solo esos 130 millones de seguidores podrán ver sus fotos. Para sorpresa de todos, la artista ha decidido privatizar su cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que si no la seguías antes, no podrás ver sus fotos a no ser que acepte tu solicitud.

Selena, que solo este año ha ganado 27 millones de seguidores, decidió este martes, 5 de diciembre, que era un buen día para cambiar su cuenta de Instagram de pública a privada. Pero, ¿por qué?

El pasado lunes, la cantante de Wolves publicó un Story donde escribía que necesitaba estar sola por un tiempo. ¿Se refería a que no quería estar más tiempo con Bieber o que solo quiere compartir sus pensamientos con los 130 millones de seguidores más cercanos?

Otras especulaciones aseguran que Selena se ha privatizado la cuenta por haberse sentido ofendida con la revista Billboard tras la entrevista que les concedió. Y es que la artista publicó recientemente en Instagram un mensaje bastante tajante:

“No volveré a dejar que nadie adivine mis palabras. O a invitarlos a mi casa. Eso es muy doloroso. La parte más ridícula de todo es que nadie conoce mi corazón cuando digo las cosas”

Con estas palabras, Selena podría estar refiriéndose a la parte de la entrevista donde hablaba sobre Bieber y su ruptura con The Weeknd.

Quizá no se trate de ninguna de estas dos razones y, simplemente, Sel quiera desconectar un tiempo de las redes sociales. No sería la primera vez que lo hace. En 2016 estuvo más de tres meses sin publicar fotos. De hecho llegó a decir en la revista Vogue que las redes “se habían convertido en algo que le consumían” y que se había convertido en “una adicta”.

¿Querrá desintoxicarse otra vez de este vicio del siglo XXI? Quién sabe, quizá simplemente esté probando la función de privatizar la cuenta. Al fin y al cabo, la persona más seguida del mundo también es humana.