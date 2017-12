Ed Sheeran: “Hacer una colaboración con Beyoncé ha sido mágico”

Sí... Ed Sheeran ha visitado Anda Ya y hemos vuelto locos con él. El pelirrojo vino con su buen rollo y, la verdad, nos conquistó a todos.

Ed Sheeran empezó hablándonos sobre su colaboración con la gran Beyoncé... El cantante confesó que está muy contento porque es una de las personas con las que siempre ha querido colaborar: ''Siempre ha estado en cabeza de la lista de la gente con la que quería hacer una canción. Ella y Eminem. Ahora sólo me queda Eminem''.

De su música destacó que el disco ''Divide'' es muy positivo. Es verdad que la música muchas veces nace del desamor; pero nuestro Ed ha logrado crear un discazo justo de lo contrario, del amor y el buen rollo.

Otra de las grandes confesiones que nos relató el artista es que le encantaría vestirse de zombie en ''The Walkin Dead''. Pero no para actuar ni nada, solo para vestirse de zombie y ya está. ¿Te lo imaginas? Donde sí actuará será en una película en la que ha estado trabajando. No ha dicho de qué pero sí sabemos que saldrá en cuatro años.

Hablando sobre Juego de Tronos, donde el artista ya hizo un cameo, Ed nos ha contado que le gustaría que la serie tuviera un final inesperado. Algo que no haya pensado nunca que pasaría, que digas WOW.

Tras la entrevista con Dani Moreno y Cristina Boscá, Ed ha recibido dos mensajes muy especiales. El primero el de su amiga Anne-Marie, porque la cantante, le da el premio a ''chico malo'' en los Anda Ya Boom Awards.

Él lo ha aceptado pero muy de acuerdo tampoco está porque ha revelado que ella tiene que peor boca que él: ''dice palabrotas todo el rato''.

El segundo mensajito ha venido de la mano de Portugal The Man, quienes le eligen para hacer Match con él en Tinder. Je, je. Ed pasa un poco de ellos y se queda con cuatro citas. Que no una. Cuatro: Anne Marie, Camila Cabello, Shawn Mendes y Alejandro Sanz.

Y ojo porque no se quedó ahí. No te pierdas estos momentazos que vivimos con Ed Sheeran en Los40.

Ed Sheeran canta un acústico en exclusiva para Los40 de su ''Shape of you''

El pelirrojo no pudo asistir a LOS40 Music Awards, pero ha venido para recoger sus dos galardones. El premio a Artista Internacional del año y a Mejor Grabación Internacional del año por Divide. ¡Encima lo ha recogido de la mano de Paula Echevarria!

Y ojo porque no se ha quedado ahí. El cantante ha recibido una sorpresa de Álvaro Morata, el delantero de su equipo favorito, el Chelsea. ¡Mira cómo le da toques al balón!

En fin... una visita de un artistazo que no podremos olvidar. ¡Grande Ed Sheeran!