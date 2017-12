Velaske, ¿yo soy guapa? Este es el nuevo trap que lo ha petado

Velaske, ¿yo soy guapa? No podemos parar de decirlo, y con razón... Christian Flores es el culpable de que esta pregunta no salga de nuestra cabeza porque él es creador de este trap que no ha pasado desapercibido.

Él ha dado una magistral clase de historia a ritmo de trap. Que además de tener un ritmo súper pegadizo, nos da una lección fundamental. Con la infanta Margarita de 5 años preguntando continuamente si es guapa o no lo es, nos cuenta la historia de la corte.

Christian opina que quizás esta sea una manera fácil de que los alumnos aprendan lecciones de historia sin mucho esfuerzo. Así que atentos los maestros porque podríamos estar ante una nueva fórmula para enseñar.