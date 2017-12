Gran Hermano y la peor “carpeta” de su historia

Pero este año, las parejas que se han formado no han tenido el ingrediente explosivo que hace saltar las alarmas de los seguidores para que, con el boca a boca, enganchen a otros y las redes estallen. Todo lo contrario: Carlota y José María no interesaron a nadie, saltó el presunto abuso sexual y a él lo expulsaron. FIN.

Por lo que todo el peso de posibles carpeteos cayó en Rubén. Sí, ese concursante que si algunos saben identificar es por el tupé: nada más. El chico que ha estado bajo la sombra de Hugo y después de Maico. Ese que ha hecho edredoning con Alyson Eckmann y con Miriam, y ese que... ¡ah, no, nada más, no ha hecho nada más!

Que en otra época, hacer edredoning con dos chicas diferentes en la casa sería un notición, pero esta vez no. El principio de Rubén con Miriam fue el típico de "me lío por hacer algo que aquí estamos muy aburridos", lo que no aporta un esperanzador futuro a la relación. Y cuando entró Aly, que podría haber formado el trío llamativo, echaron a Miriam, por lo que su nuevo lío tampoco representó ningún drama.