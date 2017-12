El convento que le da a Katy Perry 5 millones de dólares

Para empezar a hablar de esta historia tenemos que viajar a 2015. La cantante Katy Perry se enamoró del convento del Inmaculado Corazón de María en Los Ángeles que estaba deshabitado y en venta. Tras varias negociaciones, la archidiócesis llegó a un acuerdo de compra por parte de la cantante de 14.5 millones de dólares.

Pero tras este acuerdo, dos monjas se negaron a vendérsela porque no querían que Katy viviera en su convento. Por ello le vendieron el complejo a la inmobiliaria Dana Hollister aunque sin la aprobación de arzobispado. Dana consiguió la venta por un importe inferior, unos 10 millones de dólares, con la intención de crear un hotel de lujo. Obviamente, Katy Perry denunció la situación y fueron a juicio.

En abril de 2016, la juez del Supremo dio la razón a la cantante y a la diócesis e invalidó el acuerdo de Hollister y las dos monjas. Las razones de las monjas eran de todo menos legalistas. Ellas alegaron sentirse incómodas con que viviera en su convento la misma persona que canta una canción como I Kissed a Girl.

Encontré sus vídeos. No nos gustó nada lo que vimos.

Katy, procedente de una educación evangélica, no solo les mostró a las monjas que llevaba a Jesús tatuado en su muñeca si no que les dió un concierto privado donde cantó Oh Happy Day para convencerlas.

Pero el caso es que según el derecho canónico, las monjas deben tener la aprobación del arzobispo y también la del papa en transacciones que superen los 7,5 millones de dólares. Y ellas no lo tenían.