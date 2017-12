U2 se supera y da un concierto en el metro de Berlín

¿Alucinaríais si yendo tranquilamente por el metro os encontraseis cara a cara con U2 dando un concierto? Así de sorprendidos han debido de quedar los habitantes de Berlín con la banda de rock irlandesa que no ha dudado en plantarse en el andén para promocionar su nuevo disco.

Get out of your own way es la canción que han tocado para dar a conocer su nuevo trabajo Songs of experience, que se publicó el 1 de diciembre. Solo unos días más tarde de recibir el Golden Award y el premio a la Mejor Gira del año en LOS40 Music Awards.

Revuelo en el metro

Lógicamente este hecho no pasó desapercibido entre los usuarios del suburbano, quienes quisieron acercarse a ver a sus ídolos en directo.

Y no fueron los únicos en bajar las escaleras del transporte público para tenerlos cerca, algunos políticos alemanes también estuvieron presentes en este improvisado directo de los consagrados roqueros.

Y Twitter estalla

Si los usuarios del tren berlinés fueron testigos in situ del suceso, los de Twitter no han querido ser menos y lo han sido a modo virtual.

U2 ya hasta canta en el Metro, pero de Berlín pic.twitter.com/Vx6ae177h2 — Anabel Resendiz (@AnabelRsdz) 6 de diciembre de 2017

Lo que no pase en #Berlín... #Bono y el resto de #U2 se marcan un mini concierto gratuito en la línea U2 del metro para los suertudos que ganaron un concurso de @radioeins

https://t.co/fmxGoSyhmZ — Carmen Viñas (@carmeninberlin) 6 de diciembre de 2017

Hace unas 3 horas aprox. tocó U2 en la línea U2 del metro de Berlín.

Y yo metido en una oficina 😅 https://t.co/lsAXt7DFNW — Karl (@karlhungers) 6 de diciembre de 2017

Pocos son los que a esta hora no se han enterado en la red social de esta curiosa iniciativa de promoción.

Sin duda, U2 no deja de sorprendernos una vez más tras años de carrera musical.