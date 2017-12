¡Atentos! Que Capcom se pone las pilas y anuncia que Switch, PS4, Xbox One y PC, recibirán Megaman 11 para finales de 2018.

El anuncio tuvo lugar en la retransmisión especial que Capcom hizo en Twitch con motivo del 30 aniversario de la franquicia.

Aquí tenéis el trailer.

Como veis, parece ser algo parecido a lo que se esperaba del famoso Mighty No9 , desarrollado por el creador de Megaman en su propio estudio y que resultó no estar a la altura cuando el juego llegó a las tiendas.

Nuevo diseño para Megaman, habilidades de estreno y gráficos con el esperable “2.5D” que aporta profundidad y tridimensionalidad al clásico desplazamiento lateral.

Además de esta noticia, la compañía anuncia que los Megaman X se re-editarán en Switch, PS4, Xbox One y PC. ¡Ojo! La frase exacta de la nota de prensa es:

“Capcom ha confirmado también que ocho nuevos juegos de la futurista serie Mega Man™ X llegarán a Nintendo Switch, PlayStation® 4, Xbox One y al formato PC en el verano de 2018”.

Por este motivo, no nos atrevemos a confirmar que vayan a llegar en forma de un “Collection” como ocurriera con los diez “Megaman” originales. Lo esperable, siendo 8 juegos y sabiendo que hablamos de Capcom es que aparezcan en dos colecciones diferentes para hacer “doble caja”; pero no descartamos la idea de que puedan salir para ser comprados de forma individual… aunque no es el enfoque que nos gusta.

Además, Switch recibirá las dos primeras colecciones recopilatorias de Megaman. Todo en 2018.

2018 es el año de MEGAMAN

Pues eso, que el año que viene es para Megaman.